Ohne Einsatz: Van de Beek vertraut Solskjaer

Donny van de Beek hat trotz seiner Reservistenrolle bei Manchester United das volle Vertrauen in Trainer Ole Gunnar Solskjaers Pläne. „Es war klar, dass sie wollten, dass ich hier bleibe. Der Manager war mir gegenüber sehr positiv eingestellt und sagte: Ich brauche dich und möchte dich hier behalten“, erzählt der Niederländer im ‚FIVE Podcast‘ von United-Legende Rio Ferdinand.

In den ersten drei Pflichtspielen saß van de Beek jeweils über die vollen 90 Minuten auf der Bank. Ein Start, den der 24-Jährige als „schwierig“ bezeichnet. Nach einer durchwachsenen ersten Saison mit wenig Spielzeit droht dem Mittelfeldspieler ein zweites Jahr Stagnation. „Ich muss ihm vertrauen. Wenn er mich nicht braucht, wird er mich wohl gehen lassen. Ich glaube, er hat Pläne mit mir“, so van de Beek weiter. Ein Last Minute-Transfer zum FC Everton wurde von den Red Devils diesen Sommer abgeblockt.