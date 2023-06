Kehrtwende? Kittel lässt HSV-Verbleib offen

Sonny Kittel könnte dem Hamburger SV doch noch erhalten bleiben. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der offensive Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei den Rothosen ausläuft: „Ob ich beim HSV bleibe, weiß ich nicht. Mein Vertrag läuft aus, wir wollten nach der Saison sprechen. Mal schauen, was draus wird.“ Eigentlich sprach alles für einen Abschied des 30-jährigen Edeltechnikers nach vier Jahren an der Elbe. Ende Januar stand Kittel noch unmittelbar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien.

Da der HSV aber kurz vor Schließung des Transferfensters keinen Ersatz fand, wurde der Deal trotz bestandenem Medizincheck beim namentlich nicht genannten Klub noch abgeblasen. Nach einer Schwächephase rund um den geplatzten Wechsel drehte Kittel in den zurückliegenden Wochen auf. An den letzten neun Spieltagen der abgelaufenen Zweitligasaison war der Rechtsfuß an sieben Toren direkt beteiligt. In der Relegation gegen den VfB Stuttgart (0:3, 1:3) erzielte Kittel den einzigen Treffer für den HSV.

