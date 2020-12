Baloguns Ähnlichkeit mit Nketiah: Gemeinsam auf dem Sprung

In der Europa League läuft es aus Sicht des FC Arsenal: Beim gestrigen 4:2-Sieg gegen den FC Dundalk holten die Gunners den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Im Gegensatz zur bisherigen Premier League-Saison überzeugt der Hauptstadt-Klub international, obwohl man zumeist mit der zweiten Garde antritt. Insbesondere Folarin Balogun spielte nach seiner Einwechslung in der 62. Minute groß auf: Der 19-Jährige bereitete zunächst das 3:1 durch Joe Willock (21) vor, erzielte im Anschluss den vierten Treffer selbst.

Arsenal will verlängern

Für den bärenstarken Auftritt wurde Balogun im Anschluss an die Partie von Cheftrainer Mikel Arteta gelobt: „Er war ausgezeichnet, hat unser Spiel belebt, sehr reif gewirkt.“ Dass man den Youngster schon länger mit einem Profi-Vertrag ausstatten möchte, ist bekannt. Arteta betonte: „Hoffentlich finden wir eine Einigung und können den Vertrag verlängern.“ Mit der Einstellung des Eigengewächses ist der spanische Coach ebenfalls sehr glücklich: „Er ist immer hungrig, nur zufrieden, wenn er trifft. Er ist definitiv eine Option für uns.“

Baloguns große Stärke ist seine enorme Geschwindigkeit. Der agile Rechtsfuß ist kaum zu halten, wenn er aus der Tiefe kommt. Zudem hat der gebürtige New Yorker mit englischem Pass eine gute Ballbehandlung, weiß sich auch unter Gegnerdruck zu behaupten. Vor dem Tor ist Balogun für sein Alter ebenfalls stark, obgleich er noch Luft nach oben hat. In der Europa League erzielte er bisher zwei Treffer. Gemessen an den 61 Minuten Spielzeit eine bemerkenswerte Quote.

Medien voll des Lobes

Auch die nationale Presse ist voll des Lobes angesichts Baloguns starker Leistungen auf internationaler Bühne. Der ‚Guardian‘ hebt die „beeindruckende“ Leistung des englischen U20-Nationalspielers hervor und fordert nun weitere Einsätze in der Liga. TV-Experte Martin Keown, der als Spieler drei Titel mit dem FC Arsenal gewann, vergleicht Balogun gegenüber ‚BT Sport‘ gar mit Vereinslegenden: „Wenn ich ihn sehe, frage ich mich, ist das Ian Wright oder Andy Cole? Seine Bewegungen sind besonders.“

Tatsächlich benötigt Arsenal dringend neue offensive Impulse. In der Liga stellt man mit zehn Treffern in elf Spielen die viertschlechteste Offensive – viel zu wenig für die Ansprüche des ambitionierten Klubs aus dem Londoner Norden. Die im Sturm gesetzten Stars Pierre-Emerick Aubameyang (31) sowie Alexandre Lacazette (29) kommen gemeinsam auf gerade einmal fünf Treffer.

Parallelen zu Nketiah

Baloguns Parallelen zu Eddie Nketiah (21), der beim gestrigen Spiel ebenfalls traf, sind verblüffend: Beide sind sich sehr ähnlich in ihrer Statur und Spielanlage und kommen aus der Jugendakademie der Gunners. Kein Wunder, dass Teamkollege Reiss Nelson (21) Balogun einst als „jüngeren Nketiah“ bezeichnete. Klar ist: Die arrivierten Spieler stehen unter Druck, die Youngster scharren mit den Hufen: Zeit für eine Wachablösung im Arsenal-Angriff?