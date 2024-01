Fast fix: Werner vor Leipzig-Abschied

Timo Werner steht vor einem Engagement in der Premier League. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sich RB Leipzig und Tottenham Hotspur in den Transferverhandlungen weitestgehend einig. Die Gespräche sollen am heutigen Samstag fortgesetzt werden und stehen vor dem Abschluss.

Dem Pay-TV-Sender zufolge handelt es sich um eine halbjährige Leihe. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, ist zurzeit noch unklar. Zuletzt hatte es auch Gerüchte um Werner und Manchester United gegeben, ein Angebot der Red Devils hat RB aber nie erreicht, so die ‚Bild‘.

EM im Blick?

Für Werner ist es sein zweites Engagement in der Premier League. 2020 war er für 53 Millionen Euro aus Leipzig zum FC Chelsea gewechselt, 2022 trat er für 20 Millionen den umgekehrten Weg an. Seit seiner Rückkehr blieb er bei den Sachsen aber hinter den Erwartungen zurück. Vor allem in der aktuellen Saison spielt der 27-jährige Stürmer sportlich nur noch eine Nebenrolle.

Mit starken Leistungen im Tottenham-Trikot hofft Werner auch, noch spät auf den EM-Zug aufspringen zu können. Unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde der 57-fache Nationalspieler bislang noch nicht berücksichtigt.

Update (11:34 Uhr): Laut ‚Bild‘ ist auch eine Leihe über eineinhalb Jahre Teil der Verhandlungen. ‚Sky‘ bleibt bei einer Laufzeit von sechs Monaten und berichtet darüber hinaus, dass Tottenham wohl Werners Gehalt übernehmen wird.