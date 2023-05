M’gladbach: Profivertrag für Digberekou

Innenverteidiger Ibrahim Digberekou darf kommende Saison mit den Profis von Borussia Mönchengladbach trainieren. Wie die Fohlen mitteilen, hat der 18-Jährige seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Am Niederrhein ist man von den Qualitäten des jungen Belgiers überzeugt, wie Mirko Sandmöller, der Direktor des Nachwuchsleistungszentrums bei den Gladbachern, zu verstehen gibt: „Ibo ist ein ganz feiner Charakter und bringt als Innenverteidiger herausragende Fähigkeiten insbesondere im Zweikampf mit. Jetzt liegt es sowohl an uns als auch an ihm, die vorhandenen Qualitäten weiterzuentwickeln, um ihn für höhere Aufgaben vorzubereiten.“

Auch Digberekou freut sich darüber, bei der Borussia zu bleiben: „Ich spiele schon seit der U11 für Borussia. Es ist natürlich mein Traum, hier Profi zu werden. In der kommenden Zeit muss ich weiter hart an mir arbeiten, um in Zukunft mein großes Ziel erreichen zu können.“ In der laufenden Spielzeit stand der belgische U18-Nationalspieler für die U19 der Fohlen bislang 16 Mal auf dem Rasen.

