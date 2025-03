RB-Zukunft: Der Stand bei Poulsen

Bei Yussuf Poulsen deutet sich eine erste Tendenz bezüglich seiner Zukunft bei RB Leipzig an. Laut der ‚Bild‘ will der Stürmer dem Klub über die Saison hinaus treu bleiben. Der 30-Jährige ist noch bis 2026 vertraglich gebunden. Da Poulsen im Angriff jedoch nur Ersatz ist (zwei Startelfeinsätze in der Bundesliga), war mit Blick auf die WM 2026 über einen vorzeitigen Abgang des dänischen Nationalspielers spekuliert worden.

Leipzigs Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer, sagte zuletzt über die Gespräche mit verdienten Spielern der Sachsen: „Wir sind mit all unseren Spielern in einem transparenten und guten Austausch. Was möchte der Spieler? Was möchte der Klub? Was ist der beste Ansatz für beide?“ Poulsen, mit 418 Einsätzen Leipzigs Rekordspieler, fühlt sich mit seiner Familie jedoch wohl in der Stadt. Da scheint auch die geringe Spielzeit für den Rechtsfuß kein Problem zu sein.