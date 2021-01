Arminia: Konkurrenz bei Vasiliadis

Arminia Bielefeld bekommt im Werben um Wunschspieler Sebastian Vasiliadis womöglich Konkurrenz aus der niederländischen Eredivisie. Laut ‚kicker‘ zeigt auch die PSV Eindhoven Interesse am zentralen Mittelfeldspieler des SC Paderborn.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vasiliadis ist nach der Saison ablösefrei zu haben. Arminia will den 23-Jährigen, der schon in der vergangenen Transferperiode ein Thema war, nach Möglichkeit aber schon im Januar verpflichten. Ein Wechsel auf die Alm scheiterte bislang an der Paderborner Ablöseforderung.