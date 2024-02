Zurück in die Heimat: Laryea verlässt Nottingham

Nottingham Forest hat einen Abgang zu vermelden. Rechtsverteidiger Richie Laryea bricht seine Zelte beim englischen Erstligisten ab und schließt sich dem FC Toronto in der Major League Soccer an. Beim kanadischen Klub erhält der 29-Jährige einen Vertrag bis 2026 plus Option auf eine zusätzliche Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 48-fache Nationalspieler absolvierte für Forest seit seinem Wechsel im Januar 2022 nur fünf Pflichtspiele. Zwischenzeitlich wurde Laryea nach Toronto und zu den Vancouver Whitecaps verliehen. Fuß fassen konnte der Rechtsfuß in Europa nie. Jetzt kehrt er wieder an alte Wirkungsstätte zurück.