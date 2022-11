Schalke 04: Asamoah bewertet Trainerwechsel

Gerald Asamoah hat den Trainerwechsel von Frank Kramer hin zu Thomas Reis persönlich eingeordnet. „Frank Kramer ist ein guter Trainer. Er hat sich sehr eingebracht in unseren Verein. Am Ende war es nicht erfolgreich. Man muss aber auch sagen, dass wir alle gemeinsam als Staff, als Team es nicht geschafft haben, aus der Situation das Beste rauszuholen“, so der Leiter Lizenzbereich des FC Schalke 04, der sich selbst als „Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer auf der einen und dem Sportdirektor und Vorstand auf der anderen Seite“ sieht, im Interview mit der ‚WAZ‘.

Der 44-Jährige fügt an: „Jetzt müssen wir nach vorne schauen. Ich freue mich sehr, dass es mit Thomas so gut anläuft. Ich bin selbst lange im Geschäft und weiß: Kommt ein neuer Trainer, hoffen viele auf eine neue Chance. Und Thomas hat es mit seiner Art und Weise zu arbeiten hinbekommen, dass die Mannschaft mehr Risiko eingeht.“ Unter Reis holte Schalke bislang einen Sieg beim 1:0 gegen Mainz 05. Grundsätzlich präsentiert sich die Mannschaft unter dem Ex-Bochumer aber couragierter und formverbessert.