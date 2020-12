St. Pauli: Abwehrspieler im Anflug

Der FC St. Pauli reagiert wohl kurzfristig auf die Verletzungssorgen in der Abwehr und wird Testspieler Adam Dzwigala unter Vertrag nehmen. Dies berichtet die ‚Hamburger Morgenpost‘. Derzeit deute „alles auf eine Sofort-Verpflichtung“ des derzeit vereinslosen 25-Jährigen hin. Bis zum Sommer stand der Pole beim portugiesischen Klub Desportivo Aves unter Vertrag.

Zuletzt präsentierte sich Dzwigala eine Woche lang bei den Kiezkickern im Probetraining. „Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und sich auch körperlich gut präsentiert. Das war bislang in allen Bereichen positiv“, resümiert Sportchef Andreas Bornemann und verspricht: „Wir werden in den nächsten ein, zwei Tagen Klarheit schaffen und entscheiden.“ Aktuell belegen die Hamburger den vorletzten Tabellenplatz in Liga zwei.