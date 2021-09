VfB: Kaufpflicht bei Mavropanos?

Konstantinos Mavropanos bleibt dem VfB Stuttgart offenbar unabhängig vom sportlichen Erfolg erhalten. Laut der ‚Bild‘ greift beim 23-jährigen Innenverteidiger im Falle des Klassenerhalts eine Kaufpflicht. Dem Vernehmen nach würden dann sieben Millionen Euro an den FC Arsenal fließen.

Im Falle des Abstiegs wären optional drei Millionen Euro fällig, sollten sich die Schwaben beim Gang in Liga zwei für die Verpflichtung entscheiden. Seit seiner Ankunft im Sommer 2020 kam Mavropanos in 26 Pflichtspielen zum Einsatz. In dieser Saison verpasste der Grieche noch keine Partie.