Spanier verhandeln mit Borré

Real Valladolid will Rafael Borré (27) per Leihe nach Spanien holen. Die ‚as‘ berichtet von Verhandlungen zwischen dem La Liga-17. und dem Stürmer von Eintracht Frankfurt. Als mögliche Leihgebühr nennt die spanische Zeitung 700.000 Euro – für den Bundesligisten kommt eine Ausleihe aber eigentlich nicht in Frage, war zuletzt zu vernehmen. Nur ein Verkauf sei denkbar, sollte ein Verein zwölf Millionen Euro bieten.

Interesse an Borré bekunden unter anderem auch River Plate aus Argentinien und Serie A-Schlusslicht US Cremonese. Der mexikanische Erstligist Tigres UANL blitzte mit einem Angebot von fast zehn Millionen Euro bei der Eintracht ab. Borrés Berater sagte kürzlich: „Rafa fühlt sich unwohl in Deutschland. Borré wird dort nicht respektiert.“

