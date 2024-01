BVB: Die Hintergründe zum Sancho-Deal

Die Rückholaktion ist so gut wie perfekt: Jadon Sancho (23) wird sich wieder das Trikot von Borussia Dortmund überstreifen – zumindest für die Rückrunde. Das Gesamtpaket bestehend aus Leihgebühr und Gehalt beläuft sich auf magere vier Millionen Euro. In den Verhandlungen mit Manchester United ist Berichten zufolge am gestrigen Dienstag der finale Durchbruch gelungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Federführend für den Transfer war einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge BVB-Coach Edin Terzic. Der Übungsleiter, der zuletzt immer mehr in die Kritik geriet, sei in den vergangenen Monaten permanent mit dem englischen Offensivspieler im Kontakt gewesen. Terzic habe den Ausschlag gegeben, dass das Engagement zustande kommt. Immerhin gab es lange Zeit Zweifel bei der Borussia, hat der 23-Jährige doch seit August kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Lese-Tipp

BVB: Maatsen gelandet

Sancho selbst habe seinem ehemaligen Mentor vergangenes Jahr „wissen lassen, dass er unbedingt zu ihm zurückkehren möchte, dass nur er ihn wieder zu einem Weltklasse-Spieler schleifen könne“. Auch der Austausch mit Sportdirektor Sebastian Kehl soll nie wirklich abgerissen sein. Für Dortmund sammelte der 23-fache Nationalspieler zwischen 2017 und 2021 114 Torbeteiligungen in 137 Einsätzen. Ob Sancho an vergangene Leistungen anknüpfen kann?