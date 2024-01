BVB: Diesmal wirklich alles klar bei Sancho?

Schon am vergangenen Freitag hatte Borussia Dortmund seinen Ex-Spieler Jadon Sancho im Trainingslager in Marbella erwartet. „Alles klar! Sancho kommt zum BVB“, titelte die ‚Bild‘. Doch der Flieger wurde gecancelt und der Deal zog sich hin – bis jetzt? Denn laut ‚Sky‘ ist mittlerweile tatsächlich der Durchbruch in den Verhandlungen mit Manchester United gelungen.

Sancho kommt per Leihe bis Sommer zurück zum BVB, wo er zwischen 2017 und 2021 seinen großen Durchbruch feierte. Dem Vernehmen nach kann sich Dortmund keine Kaufoption sichern, zahlt derweil vier Millionen Euro aufgeteilt auf Leihgebühr und Gehalt.

BVB: Sancho verzichtet auf Millionen

Auch Maatsen bald da?

Der 23-Jährige Engländer soll nicht der einzige Winterneuzugang von der Insel bleiben. Mit Ian Maatsen (21) kommt – ebenfalls auf Leihbasis – ein neuer Linksverteidiger vom FC Chelsea. Am morgigen Mittwoch soll er den Medizincheck absolvieren. Vielleicht ja zusammen mit Sancho.