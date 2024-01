BVB: Sancho verzichtet auf Millionen

Für einen Wechsel zu Borussia Dortmund nimmt Jadon Sancho offenbar große Abstriche bei seinem Gehalt in Kauf. Auf satte 2,5 Millionen Euro pro Jahr will der 23-jährige Engländer laut der ‚Bild‘ verzichten, um per Leihe von Manchester United zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zu wechseln.

Noch ist der Deal aber nicht eingetütet. In den vergangenen Tagen stockten die Verhandlungen, obwohl berichtet wurde, dass lediglich Details zu klären seien. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äußerte sich gestern wie folgt zur Personalie: „Wir sind mit Manchester United im Austausch. Wir wollen ihn leihweise zu uns holen. Das ist kein Geheimnis. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir ein Ergebnis verkünden können.“