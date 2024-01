Medizincheck: BVB tütet Maatsen-Transfer ein

Ian Maatsens Transfer zu Borussia Dortmund ist nur noch Formsache. Wie ‚Sky‘ und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wird der Linksverteidiger am heutigen Dienstag nach Dortmund reisen. Der Medizincheck soll dann am Mittwoch stattfinden.

Maatsen schließt sich dem BVB zunächst per Leihe bis zum Saisonende an. Eine Kaufoption soll nicht Teil des Deals sein, der FC Chelsea übernimmt laut Romano zudem das Gehalt. In London steht Maatsen noch bis 2025 unter Vertrag.

Für die Blues kam der 1,68 Meter große Linksfuß in dieser Saison 15 Mal zum Einsatz, meist als Einwechselspieler in den Schlussminuten. Im Oktober wurde Maatsen erstmals in den Kader der niederländischen A-Nationalmannschaft berufen.