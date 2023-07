Werder bei Füllkrug „zuversichtlich“

Beim SV Werder Bremen wächst der Optimus, was eine Vertragsverlängerung von Niclas Füllkrug angeht. Gegenüber der ‚DeichStube‘ sagt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Grün-Weißen: „Es hat gerade in den letzten Tagen sehr konstruktive Gespräche mit der Agentur von Niclas gegeben – und jetzt schauen wir mal, was in den nächsten Tagen passiert. Ich bin da durchaus zuversichtlich.“

Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass der Torjäger, der kürzlich bei Real Sociedad San Sebastián angeboten wurde, den Bremern erhalten bleibt. In der vergangenen Bundesligasaison wurde Füllkrug mit 16 Treffern Torschützenkönig. An seinen Jugendklub ist der Nationalspieler noch bis 2025 gebunden.

