Boateng: Ausweg nach Italien?

Jérôme Boateng hofft allem Anschein nach auf ein Engagement in der Serie A. Wie der ‚Corriero dello Sport‘ berichtet, wurde der 35-jährige Innenverteidiger der AS Rom angeboten. Der Weltmeister von 2014 stelle sich bei den Giallorossi einen Einjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge haben die Hauptstädter Boateng bislang nicht auf dem Schirm gehabt – heißt aber nicht, dass eine Zusammenarbeit ausgeschlossen ist. Schließlich könnten die Römer Verstärkung, dazu noch ablösefrei, momentan gut gebrauchen. Mit Platz zehn in der Liga bleibt das Team von Trainer José Mourinho weit hinter den Erwartungen zurück.

Lese-Tipp

Ausstiegsklausel: Gibt’s Alonso zum Nulltarif?

Dass der 76-fache Nationalspieler leistungstechnisch noch bei einem Topklub mithalten kann, bewies er jüngst als Trainingsgast des FC Bayern. Vielmehr wird dem erfahrenen Abwehrspieler der öffentliche Druck zum Verhängnis: Der Prozess gegen Boateng wegen Körperverletzung und Beleidigung wird im nächsten Jahr neu aufgerollt.