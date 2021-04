Lazio beschäftigt sich mit Ribéry

Franck Ribéry weckt offenbar Begehrlichkeiten in der Serie A. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, bekundet Lazio Rom Interesse am 38-jährigen Flügelspieler. Für den Fall, dass der Franzose seinen auslaufenden Vertrag beim AC Florenz nicht verlängert, wolle Lazio mit einem Angebot an den ehemaligen Spieler des FC Bayern herantreten.

Ein Verbleib in Florenz ist dem Bericht zufolge jedoch aktuell wahrscheinlicher. Die Viola signalisiere ihrerseits Bereitschaft, Ribéry einen Einjahresvertrag anzubieten. Dessen üppiges Gehalt über vier Millionen Euro soll allerdings um die Hälfte reduziert werden. In der laufenden Saison gehört der Altstar zu den Leistungsträgern bei der Fiorentina: In 26 Pflichtspielen gelangen dem 81-fachen Nationalspieler zwei Treffer und sieben Assists.