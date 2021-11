Barça: Dembélé fällt wieder aus

Der FC Barcelona muss erneut auf Ousmane Dembélé verzichten. Wie der Verein bekanntgibt, fällt der Flügelspieler verletzungsbedingt aus. Der 24-Jährige hat sich eine Zerrung im linken Knie zugezogen. Wie lange er ausfällt, steht noch nicht fest.

Dembélé hat in dieser Saison noch kein Ligaspiel für Barcelona bestritten, weil er mit einer Oberschenkelverletzung fehlte. Für die kommende Partie gegen Celta Vigo (Samstag, 16:15 Uhr) könnte der Franzose nun ebenfalls auszufallen. Neben Dembélé muss auch Sergiño Dest (21) vorerst kürzertreten.

𝗜𝗡𝗝𝗨𝗥𝗬 𝗡𝗘𝗪𝗦 | The first team player Ousmane Dembélé has a strain in the semimembranosus muscle of his left hamstring.https://t.co/e7P9uj6dBq pic.twitter.com/I1JXxd56bt