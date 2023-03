BVB-Verlängerungen: Kehl zum Stand bei Guerreiro, Reus & Hummels

Mit einem furiosen 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln verabschiedete sich Borussia Dortmund in die Länderspielepause. Einer der besten Spieler auf dem Platz war Raphaël Guerreiro – wieder einmal. Seitdem Trainer Edin Terzic den 29-jährigen Portugiesen im Mittefeld und nicht als Linksverteidiger einsetzt, blüht der Edeltechniker auf.

Schon im Revierderby gegen den FC Schalke 04 (2:2) vor einer Woche war er an beiden BVB-Toren direkt beteiligt. Gegen den FC steuerte Guerreiro dann erneut ein Tor und gleich zwei Vorlagen zum Erfolg seines Teams bei. „Er hat es sehr, sehr gut gemacht“, fand laut der ‚WAZ‘ auch Sportdirektor Sebastian Kehl.

Das Sonderlob des Kaderplaners hat durchaus größere Bedeutung, denn Guerreiros Vertrag läuft aus. Eine Verlängerung schien für lange Zeit ein unwahrscheinliches Szenario zu sein, seit dem jüngsten Formhoch des Linksfußes ist eine Ausdehnung der Zusammenarbeit aber doch wieder ein Thema.

Kehl bestätigt: „Rapha ist ein fantastischer Fußballer, das haben wir nicht erst in den letzten zwei Spielen gemerkt. Wir sind in Gesprächen, mehr kann ich nicht sagen. Vor Wochen wurde ja schon geschrieben, dass eine Entscheidung gefallen ist, dass uns Rapha verlassen muss. Das ist nicht so, das ist offen. Wir sind in Gesprächen.“

Reus & Hummels noch ohne Vertrag

Neben Guerreiro sind auch noch Marco Reus und Mats Hummels ohne Vertrag für die nächste Saison. Und zumindest Erstgenannter verkündete bereits offensiv, dass er seine Karriere gern beim BVB beenden würde. Wird die anstehende Länderspielpause möglicherweise genutzt, um die neuen Verträge auszuhandeln?

„In der ersten Woche wird nichts passieren – und was in der zweiten sein wird, kann ich noch nicht sagen“, zitiert die ‚WAZ‘ Kehl. Der 43-Jährige werde „keinen Zeitraum“ nennen, betont aber: „Wir arbeiten dran.“