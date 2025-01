Juventus: Danilo vor Wechsel in die Heimat

Innenverteidiger Danilo von Juventus Turin hat sich für einen Transfer in sein Heimatland entschieden. Laut der brasilianischen Ausgabe von ‚Goal.com‘ strebt der 33-Jährige einen Wechsel nach Rio de Janeiro zu Flamengo an. Der 65-fache brasilianische Nationalspieler arbeitet aktuell an einer Vertragsauflösung bei der Alten Dame.

Bereits vor mehreren Wochen deutete vieles auf einen Abschied Danilos von Juventus hin. Zuletzt spielte er unter Cheftrainer Thiago Motta keine Rolle mehr. Bald öffnet sich nach seiner langen Zeit im europäischen Spitzenfußball ein neues Kapitel für den 1,84 Meter großen Defensiv-Akteur.