West Ham bietet für Haller-Nachfolger

West Ham United arbeitet offenbar an der Verpflichtung eines Nachfolgers von Sébastian Haller. Wie ‚Téléfoot‘ berichtet, wollen die Hammers ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro für Mittelstürmer Boulaye Dia (24) von Stade Reims abgeben.

Die Offerte dürfte den französischen Erstligisten in Kürze erreichen. Dia spielt in Reims eine richtig starke Ligue 1-Saison und erzielte bislang schon zwölf Tore in 17 Saisonspielen. Unklar ist angesichts dieser Quote noch, ob seinem Klub die zehn Millionen Euro reichen werden.