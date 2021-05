Wechselwillig? Lewandowskis Haltung zu PSG & Bayern

Bis 2023 ist Robert Lewandowski noch an den FC Bayern gebunden. Sorgen um einen Abschied in diesem Sommer muss sich in München also niemand machen. In einem Jahr könnte das aber schon ganz anders aussehen – immer vorausgesetzt, der 32-Jährige verlängert seinen Kontrakt bei den Bayern nicht.

Aktuell sieht Lewandowski die Entwicklungen an der Säbener Straße wohl eher kritisch. Der ‚Sport Bild‘ zufolge ist er weder besonders glücklich mit dem Weggang von Hansi Flick, noch beurteilt er die Transferpolitik allzu positiv. Dass man Ivan Perisic beispielsweise durch Douglas Costa ersetzte, stieß Lewandowski sauer auf. Ebenso wie die Verpflichtung von Bouna Sarr.

Lewy wartet ab

Lewandowski wird sich also genau ansehen, wie sich der FC Bayern entwickelt. Denn nur wenn die Chance auf den Gewinn der Champions League gewahrt wird, kann er sich eine erneute Verlängerung in München vorstellen. Auch muss sich erst herausstellen, wie die Arbeit mit Julian Nagelsmann aussehen wird.

Hoffnungen auf einen Transfer macht man sich Medienberichten zufolge bei Paris St. Germain. Laut ‚Sport Bild‘ aber unberechtigterweise. Denn: „Lewandowski hat keine Lust auf PSG.“