DFB-Pokal-Auslosung: Titelverteidiger BVB nach Wiesbaden

Die Paarungen im Überblick

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue

SV Meppen - Hertha BSC

SSV Ulm - 1. FC Nürnberg

Bremer SV - FC Bayern

SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel

Viktoria Köln - TSG Hoffenheim

SV Babelsberg - Greuther Fürth

Kaiserslautern - Borussia M'gladbach

Lokomotive Leipzig - Bayer Leverkusen

SV Elversberg - Mainz 05

SV Sandhausen - RB Leipzig

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld

Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln

FC 08 Villingen - FC Schalke 04

Würzburger Kickers - SC Freiburg

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund

Greifswalder FC - FC Augsburg

Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim

VfL Osnabrück - Werder Bremen

Eintracht Norderstedt - Hannover 96

Rot-Weiß Koblenz - Jahn Regensburg

Türkgücü München - Union Berlin

Dynamo Dresden - SC Paderborn

VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf

Wuppertaler SV - VfL Bochum

Teilnehmer BFV* - VfB Stuttgart

FC Magdeburg - FC St. Pauli

Preußen Münster - VfL Wolfsburg

1860 München - SV Darmstadt 98

Gemeldet ist durch den BFV aktuell der BFC Dynamo. Ein weiterer Verein aus dem Berliner FV hat jedoch Revision beim DFB-Bundesgericht gegen die Benennung des BFC Dynamo durch den BFV eingelegt. Daher ist der schlussendliche Teilnehmer derzeit noch ungeklärt.

Die Teilnehmer

Die 64 Vereine werden in zwei Lostöpfe eingeteilt. In Topf eins befinden sich die 18 Erstligisten sowie die 14 besten Zweitligisten der abgelaufenen Spielzeit. Den zweiten Topf bilden die restlichen, zumeist unterklassigen 32 Teams, die in Runde eins Heimrecht genießen.

Die Termine

Ausgetragen wird die erste Runde vom 6. bis 8. August, die zweite Runde findet am 26. und 27. Oktober statt. Der Sieger wird am 21. Mai 2022 im Berliner Olympiastadion ermittelt. Borussia Dortmund geht als Titelverteidiger ins Rennen.