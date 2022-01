„Planungen abgeschlossen“: Real vor dem Umbruch im Sommer

In diesem Wintertransferfenster will Real Madrid die Füße stillhalten – um im Sommer dann so richtig auf dem Markt anzugreifen. Die Vorkehrungen sind bereits getroffen, wie Carlo Ancelotti am Dienstag verriet.

„Die Planungen für die nächste Saison sind bereits abgeschlossen“, sagte der Trainer auf einer Pressekonferenz, denn: „Es wäre nicht sehr professionell, wenn ein Verein wie Real Madrid das nicht schon getan hätte.“

Mbappé hat Priorität

Doch welche Deals planen die Königlichen? Klar wie Kloßbrühe: Superstar Kylian Mbappé (23) soll ablösefrei von Paris St. Germain kommen. Und auch das Interesse an Erling Haaland (21) ist verbrieft.

Bei Borussia Dortmunds Tormaschine mischen aber bekanntlich noch zahlreiche weitere Klubs mitten – bei Reals Erzrivalen FC Barcelona soll Haaland schon im Wort stehen, sofern die Katalanen das nötige Geld aufbringen.

Gespräche mit Rüdiger

Auch abseits der Stürmerposition will Real nachrüsten. So haben die Königlichen Gespräche mit Innenverteidiger Antonio Rüdiger (28) vom FC Chelsea aufgenommen.

Der deutsche Nationalspieler ist ablösefrei zu haben. Das geforderte Gehalt soll Real laut der ‚Marca‘ aber zu hoch sein. Noch ist aber nicht aller Tage Abend. Auch an Rüdiger sind weitere Topteams dran.

Acht Abschiedskandidaten

Unterdessen bahnen sich auch Abgänge an. Die auslaufenden Verträge von Gareth Bale (32), Marcelo (33) und Isco (29) werden nicht verlängert, wodurch die Königlichen eine Menge Gehalt einsparen würden.

Das würde auch für den Fall eines Verkaufs von Top-Verdiener Eden Hazard (30) gelten. Weitere Abschiedskandidaten: Jesus Vallejo (25), Dani Ceballos (25), Mariano Díaz (28) und Luka Jovic (24).