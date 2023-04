„Als Führungsspieler“: Brandt verlängert beim BVB

Borussia Dortmund kann langfristig mit Julian Brandt planen. Wie der Bundesliga-Zweite mitteilt, hat der 26-jährige deutsche Nationalspieler seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2026 verlängert.

Sportdirektor Sebastian Kehl sagt über Brandt: „Sein Gespür für gefährliche Situationen auf dem Rasen, gepaart mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Kreativität, machen ihn zu einem wertvollen Teil unseres Kaders. Entsprechend spielt er in unseren Planungen eine sehr wichtige Rolle und wir sind glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, Borussia Dortmunds sportliche Zukunft als Führungsspieler weiter mitzugestalten.“

Brandt war 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Dortmund gewechselt. In seinen ersten Jahren zeigte der flexible Offensivmann oft schwankende Leistungen. In der aktuellen Spielzeit brachte er aber Konstanz in sein Spiel. Neun Tore und fünf Vorlagen stehen in 35 Pflichtspielen zu Buche.