Trotz Dementi: PSG-Anruf bei Messi?

Paris St. Germain hat sich offenbar nach seinen Chancen auf eine Verpflichtung von Lionel Messi erkundigt. Der argentinischen Sportzeitung ‚Olé‘ zufolge hat Sportdirektor Leonardo diesbezüglich Vater und Berater Jorge Messi angerufen, um offiziell sein Interesse zu hinterlegen.

Die Aktion mutet eigenartig an, da PSG noch am Mittwoch erklärt hatte, dass eine Messi-Verpflichtung finanziell nicht darstellbar sei. Die steinreichen katarischen Eigentümer könnten zwar jede Summe der Welt aufbringen, das Financial Fairplay legt PSG jedoch Fesseln an.

Das gilt aber auch für viele weitere Klubs wie Manchester City. Die Engländer mit Trainer Pep Guardiola sind Berichten zufolge Messis Wunschziel. Der 33-jährige Superstar hatte am Dienstag seinen Klub FC Barcelona um die Auflösung seines Vertrags gebeten.

Update (15:52): Die ‚L'Équipe‘ bestätigt, dass Leonardo mit Messis Vater telefoniert hat. Der französischen Sportzeitung zufolge wurde PSG dabei aber mitgeteilt, dass sich Messi für Manchester City entschieden habe.