So plant Bayern mit Dier – weitere Neuzugänge in Arbeit

Für knapp vier Millionen Euro holt der FC Bayern ein halbes Jahr vor Vertragsende Eric Dier (29) von Tottenham Hotspur an Bord. Der Engländer ist schon in München, um den Medizincheck zu absolvieren. Eingeplant ist der flexible Defensivspieler laut Thomas Tuchel vor allem für die Abwehrzentrale.

„Er ist Spezialist in der Innenverteidigung. Er hat auch als Nummer sechs in der Premier League gespielt, aber wir holen ihn für die Innenverteidiger-Position“, erklärte Tuchel in einer Medienrunde am Donnerstag, „er kann als rechter oder linker Innenverteidiger und auch Dreierkette spielen. Was die anderen Positionen angeht, werden wir sehen.“

Was Tuchel meint: Auch für hinten rechts in einer Viererkette und das defensive Mittelfeld hätte man in München gerne noch eine neue Alternative. Fabrizio Romano berichtet, dass ein Rechtsverteidiger nun zunächst Priorität für die weitere Kaderplanung genießt. Der ehemalige Leipziger Nordi Mukiele (26/Paris St. Germain) und Ex-Bielefelder Jonathan Clauss (31/Olympique Marseille) sind Kandidaten.

Tuchel ist ungeduldig

Tuchel jedenfalls macht keinen Hehl daraus, dass er lieber heute als morgen den Kader vergrößern würde: „Geduld ist nicht meine stärkste Tugend. Jeder Trainer möchte immer am ersten Tag alle Spieler haben, aber das wird nie passieren. Ich bin geduldiger geworden als früher.“

Tuchel wisse, „wie kompliziert das Transfergeschäft geworden ist. Es gibt viele Interessen und es ist sehr komplex geworden. […] Wir versuchen immer, Dinge anzuschieben. Nicht nur Transfers, auch inhaltliche Dinge. Wir haben ambitionierte Ziele.“ Der erste Schritt ist mit dem Dier-Deal getan.