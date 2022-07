Young verlängert bei Aston Villa

Für Ashley Young ist auch mit 36 Jahren noch nicht Schluss. Der ehemalige englische Nationalspieler verlängert seinen Vertrag bei Aston Villa um ein Jahr bis 2023.

Nachdem Young von 2007 bis 2011 für die Villans aufgelaufen war, kehrte er im vergangenen Sommer zurück an seine alte Wirkungsstätte. Nun dehnt der Routinier seinen Aufenthalt im Villa Park aus.

Aston Villa is pleased to announce @Youngy18 has signed a new one-year contract. ✍️