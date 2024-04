Bayern-Trainersuche: Nächster Kandidat aus dem Rennen

Unai Emery wird nicht neuer Trainer beim FC Bayern. Der Spanier sieht seine Zukunft eindeutig bei Aston Villa. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird Emery seinen Vertrag beim englischen Erstligisten vorzeitig bis 2027 verlängern. Ein Abschied im Sommer ist damit vom Tisch.

Villa steht aktuell in der Premier League auf dem vierten Tabellenplatz, es winkt also die Teilnahme an der Champions League. Unabhängig vom Ausgang der Saison planen die Vereinsbosse aber langfristig mit Emery. Aus diesem Grund soll der Kontrakt nach Saisonende sogar noch ein weiteres Mal – also über 2027 hinaus – verlängert werden. Gespräche sind für die Sommerpause geplant.

In München war Emery zuletzt einer der heißen Kandidaten auf die Nachfolge von Thomas Tuchel. Favorit auf den freiwerdenden Posten ist mittlerweile aber Ralf Rangnick. Der Nationaltrainer von Österreich führt konkrete Gespräche mit den Bayern. In naher Zukunft soll sich klären, ob beide Seiten zusammenfinden.