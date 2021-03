Barça wählt Laporta zum neuen Präsidenten

Joan Laporta ist zurück: Der 58-jährige Anwalt wurde von den Klubmitgliedern zum neuen Präsidenten des FC Barcelona gewählt. Er tritt seine zweite Amtszeit an, nachdem er bereits 2003 bis 2010 als Vereinsoberhaupt fungierte.

Laporta war als hoher Favorit in die Wahl gegangen. Letztendlich setzt sich der Rückkehrer deutlich mit gut 54 Prozent aller Stimmen vor Víctor Font und Toni Freixa durch. Nun obliegt es Laporta, den Verein durch die schlimmste Krise der jüngeren Vereinsgeschichte zu führen.

Finanziell befindet sich Barça in arger Schieflage, häufte unter Laportas Vorgänger Josep Maria Bartomeu über eine Milliarde Euro Verbindlichkeiten an. Sportlich kann die aktuelle Barça-Mannschaft mit der europäischen Spitze mithalten. Beide Missstände wird Laporta nun ausräumen müssen. Ein wichtiger Teil seines Plans: Superstar Lionel Messi zum Bleiben bewegen.

The final tally of the FC Barcelona presidential election with 100% of the vote counted. pic.twitter.com/dVS33mjpXe