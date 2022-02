Barças Tag der Bestie | Feuerhilfe für Alli

La Masias Kraftpaket

Die Schlagzeilen in der katalanischen Presselandschaft stehen nach den Verpflichtungen von Pierre-Emerick Aubameyang und Adama Traoré vor allem im Zeichen des Kraftpakets. „Mehr Muskeln“, stehen dem FC Barcelona nun zur Verfügung, wie die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt. Die ‚Sport‘ erhebt die Vorstellung des Leihprofis der Wolverhampton Wanderers zum „Tag der Bestie“. Der Heimgekehrte verspricht: „Ich will Freude schenken“.

Alli hofft auf Lampards Hilfe

Nachdem sich in England der Staub nach dem Wintertransferfenster gelegt hat, ist der Transfer von Dele Alli zum FC Everton nach wie vor Gesprächsthema. Vor allem stellt sich bei dem 25-Jährigen nach zweieinhalb mageren Fußballjahren die Frage nach der Motivation. „Alli hat den Hunger, um zur Topform zurückzukehren“, ist sich der ‚Daily Star‘ sicher. Der ‚Daily Mirror‘ schreibt, dass Trainer Frank Lampard beim Hochbegabten „das Feuer neu entfachen“ kann. Das dürfte auch Tottenham Hotspur hoffen, da die Höhe der Ablöse für Alli an die Zahl der Einsätze für die Toffees gekoppelt ist.

Juves nächster Streich

Nach der Ankunft von Dusan Vlahovic hat Juventus Turin den ersten Schritt im groß angelegten Neuaufbau genommen. Der zweite soll im Sommer folgen: Nicolò Zaniolo. Zum 22-Jährigen von der AS Rom hat Juve der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge bereits Kontakt hergestellt. Die Römer wollen mit ihrem Shootingstar jedoch verlängern und hegen keinerlei Gedanken an einen Verkauf. „Mou schließt Zaniolo ein“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ in aller Deutlichkeit.