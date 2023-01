Köln: Keller über Skhiri, Horn & Hector

Christian Keller lässt einen Wintertransfer von Ellyes Skhiri (27) offen. „Ellyes möchten wir behalten, wir haben das ja auch in der Hand. Wobei ich nicht ausschließen kann, dass bei einem Super-Angebot für einen Spieler etwas passieren kann“, so der Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln im ‚kicker‘-Interview über seinen Mittelfeldspieler, „in dem Fall müsste man abwägen, was kann generiert werden und wie sehr gefährdet ein Verkauf unsere sportliche Zielsetzung.“ Shkiris Vertrag endet im Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Identisch ist die Vertragssituation von Ex-Stammkeeper Timo Horn (29) und von Kapitän Jonas Hector (32). Erstgenannter soll ein Angebot zur Verlängerung abgelehnt haben. Keller: „Wir haben gesprochen, ich habe ihn nach seiner Position gefragt und habe ihm unsere genannt. So weit sind wir uns im Klaren. Jetzt schauen wir, wie sich das entwickelt.“ Ganz ähnlich der Stand bei Ex-Nationalspieler Hector: „Die Positionen sind ausgetauscht. Das Ergebnis folgt.“

Lese-Tipp

Köln-Duo fällt aus