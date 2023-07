VfB: Erster Interessent für Guirassy – Ausstiegsklausel mit Haken

Serhou Guirassy darf sich offenbar über Avancen aus der Eredivisie freuen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist Ajax Amsterdam beim Management des Stürmers vorstellig geworden. Der 27-Jährige soll einem Wechsel zum niederländischen Traditionsklub jedoch einen Riegel vorgeschoben haben.

Das hat scheinbar einen einfachen Grund: Der Guineer, so der ‚kicker‘, träumt von einem Engagement in der Premier League. Ob sich auf der Insel ein Klub findet, der an den Diensten des Rechtsfußes interessiert ist, muss sich aber noch zeigen.

Neues zur Ausstiegsklausel

Ein interessierter Verein sollte sich jedoch sputen. Dem ‚kicker‘ zufolge verfällt die Ausstiegsklausel im Kontrakt des Stürmers „zum 20. August“. Die Höhe ebenjener Klausel wird auf 15 bis 20 Millionen Euro taxiert.

Damit ist ein Abschied in diesem Sommer dem Fachmagazin zufolge allerdings nicht vom Tisch. Im Anschluss müsste die Ablösesumme jedoch frei verhandelt werden. Heißt, der VfB Stuttgart hätte die Zügel in der Hand. An die Schwaben ist Guirassy noch bis 2026 gebunden.