Deutschland - Dänemark: So könnt ihr das Länderspiel live sehen

Für Deutschland, das sein Trainingslager vor der EM in Seefeld in Tirol bestreitet, beginnt die heiße Phase der Turniervorbereitung. Bevor die DFB-Auswahl im Auftaktspiel der Gruppe F gegen Frankreich in die Endrunde startet (15. Juni, 21 Uhr) stehen noch zwei Testspiele an. In der ersten Partie gegen Dänemark möchte sich die Mannschaft mit einer starken Leistung für die zuletzt schwächeren Auftritte rehabilitieren. Besonderes Augenmerk im 26-Mann-Kader von Joachim Löw liegt dabei auf den beiden Routiniers Thomas Müller (31) und Mats Hummels (32), die nach über zweijähriger Abstinenz zurückkehren. Die Weltmeister von 2014 sollen in der jungen Mannschaft zusammen mit Torwart Manuel Neuer (35) sofort Verantwortung übernehmen.

Deutschland gegen Dänemark live im TV

Das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Dänemark findet am heutigen Mittwoch, den 2. Juni statt. Der Anstoß in Innsbruck ist planmäßig um 21 Uhr. Beim frei empfangbaren Fernsehsender RTL ist die Partie live und in voller Länge zu sehen. Die Übertragung beginnt bei RTL bereits um 20:15 Uhr. Moderator Florian König führt zusammen mit Experte Lothar Matthäus durch die Sendung. Das Kommentatoren-Duo bilden Marco Hagemann und Steffen Freund. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Skandinaviern und den Deutschen nicht im TV sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.