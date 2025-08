Ex-Frankfurter Rebic findet neuen Klub

Ante Rebic kehrt in seine kroatische Heimat zurück. Hajduk Split gibt die Verpflichtung des vereinslosen Stürmers offiziell bekannt. Der 31-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der ehemalige Eintracht-Profi war in der vergangenen Spielzeit für die US Lecce aktiv. In 28 Pflichtspieleinsätzen gelang dem Linksaußen jedoch nur ein Treffer. Nach dem knapp erreichten Klassenerhalt trennten sich die Wege.