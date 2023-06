Bericht: Wagner fällt Bayern-Entscheidung

Sandro Wagner wird wohl doch nicht zum FC Bayern als Jugendtrainer zurückkehren. Laut ‚Sport1‘ wird der ehemalige Torjäger nicht am Bayern-Campus als Coach der U19 anheuern. Eine Rückkehr für den Angreifer, der erst als Nachwuchsspieler und später noch einmal von 2018-2019 für die Münchner aktiv war, ist somit vorerst vom Tisch. Wagner steht Berichten zufolge bei einem anderem Klub im Wort. Wohin es den TV-Experten zieht, ist noch nicht bekannt.

Dem Vernehmen nach haben auch Wagners Ex-Klub TSG Hoffenheim sowie der Hamburger SV beim 35-Jährigen angeklopft. Wagner hatte seit der Saison 2021/22 die SpVgg Unterhaching trainiert. In der abgelaufenen Saison führte der Ex-Profi den Klub mit 86 Punkten auf Platz eins in der Regionalliga Bayern. In den anstehenden Aufstiegsplayoffs trifft Unterhaching auf Energie Cottbus.

