RB erzielt Einigung: Moriba im Anflug

Der Wechsel von Ilaix Moriba zu RB Leipzig wird konkret. Nach Informationen der ‚Marca‘ haben die Sachsen sich mit dem FC Barcelona auf eine Ablöse geeinigt. Dem Bericht zufolge fließen 15 bis 20 Millionen Euro in die Kasse der Katalanen. Darin enthalten sind bereits etwaige Bonuszahlungen. Laut ‚Sky‘ erhält der Spanier bei RB einen Vertrag bis 2026.

Aufgrund der Einigung wurde Moriba die Erlaubnis erteilt, umgehend nach Deutschland zu reisen. Laut ‚Marca‘ wird der zentrale Mittelfeldspieler heute oder morgen in Leipzig erwartet, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.

In Barcelona fiel der 18-Jährige in Ungnade, da seine Forderungen für eine Vertragsverlängerung dem Klub zu hoch waren. Daraufhin wurde Moriba in die zweite Mannschaft strafversetzt. Seitdem ist das Tischtuch zwischen beiden Parteien endgültig zerschnitten.