Inter zieht Kaufoption bei Acerbi

Inter Mailand bindet seinen Abwehr-Routinier Francesco Acerbi. Die Nerazzurri vermelden, dass das Leihgeschäft mit Lazio Rom per Kaufoption in eine Festverpflichtung umgewandelt wurde. Kolportierte 3,5 Millionen Euro gehen an den Ligarivalen.

Trotz seines gehobenen Alters hat Acerbi in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle bei Inter gespielt. Nicht weniger als 49 Partien bestritt der 31-fache Nationalspieler für den Champions League-Finalisten.

