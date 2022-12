FC Bayern: Zeitnah Klarheit bei Nübel

Beim FC Bayern favorisiert man die Rückkehr von Alexander Nübel gegenüber externen Lösungen. „Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert“, bestätigte Nübels Berater Stefan Backs schon vergangene Woche bei ‚Sky‘.

Zeitnah wollen die Bayern nun Klarheit. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ hat der Rekordmeister bislang keinen anderen Kandidaten kontaktiert. Bis Mitte dieser Woche wolle man ausloten, ob sich alle Parteien einigen können.

Nübel knüpft Bedingung

Im Raum steht eine siebenstellige Summe, um Nübel aus seinem eigentlich noch bis Saisonende datierten Leihvertrag herauszukaufen. Zudem würde der 26-Jährige gerne wissen, wie es nach Manuel Neuers (36) Genesung in puncto regelmäßige Spielpraxis aussieht. „Für Alexander ist es wichtig zu wissen, was seine Perspektive ist“, so Backs.

Diverse wesentliche Punkte sind also noch zu eruieren. Als Alternativen zu Nübel wurden zuletzt Dominik Livakovic (27/Dinamo Zagreb), Yann Sommer (33/Borussia Mönchengladbach), Keylor Navas (35/Paris St. Germain) und Gregor Kobel (25/Borussia Dortmund) genannt. All diese Spuren bleiben aber bis zur Entscheidung bei Nübel kalt.