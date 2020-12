Funkel sagt Schalke ab

Huub Stevens sitzt im Aufsichtsrat bei Schalke 04 und sorgt sich um die Knappen. Denn Königsblau rast mit Vollgas dem Abstieg entgegen und Trainer Manuel Baum hat die Bremse bislang nicht gefunden. Stevens soll darum den Plan haben, einen erfahrenen Feuerwehrmann an die Seitenlinie zu stellen: Friedhelm Funkel.

Aus diesem Plan wird aber wohl nichts. Funkel hat eigenen Worten zufolge kein Interesse an einem weiteren Engagement in der Bundesliga. „Es gibt überhaupt keinen Kontakt. Ich bin und bleibe Rentner“, so der 67-Jährige gegenüber dem ‚Express‘. Viel klarer könnte der Übungsleiter seine Absage kaum formulieren.

Sollte Baum in Kürze seinen Hut nehmen, müsste Schalke also eine andere Lösung finden. Entscheiden über die vorläufige Zukunft des aktuellen Schalke-Trainers wird insbesondere die Partie am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld. Mit einem Sieg könnte Königsblau nach Punkten gleichziehen mit den Ostwestfalen.