Eggestein zum LASK

Johannes Eggestein zieht es nach Österreich. Der SV Werder Bremen leiht den Offensivmann für ein Jahr an LASK aus. „Es hat sich für Johannes die Möglichkeit ergeben, diesen Schritt nach Linz zu machen. Wir erwarten, dass Johannes nach einer schweren Vorsaison dort zu mehr Einsatzzeiten kommen wird als bei uns“, erklärt Sportchef Frank Baumann.

Nach einer guten Vorbereitung kam der 22-Jährige beim SV Werder Bremen doch nicht wie gewünscht zum Zuge. Lediglich zwei Einwechslungen stehen aus der aktuellen Spielzeit zu Buche.

⚠️ #Werder leiht Johannes #Eggestein für ein Jahr an @LASK_Official aus.



Viel Erfolg in Österreich und in der #EuroLeague, Jojo!💪



👉 https://t.co/KfM0LQzQoh pic.twitter.com/PHld4604on