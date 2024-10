Suárez: Verlängerung oder Karriereende?

Luis Suárez wird seine Fußballschuhe voraussichtlich noch nicht an den Nagel hängen. Er könnte sogar seinen Vertrag bei Inter Miami noch einmal verlängern, wie er gegenüber ‚ESPN‘ bestätigt: „Mein Berater spricht mit dem Klub, aber ich bin ruhig. Ich werde die Saison bestmöglich beenden und dem Verein zeigen, dass wir den nötigen Willen haben, dass wir uns körperlich gut fühlen und ehrgeizig genug sind, weiterhin Teil der Geschichte dieses Vereins zu sein.“ Der aktuelle Kontrakt des 37-Jährigen läuft Ende Dezember aus.

Nach Engagements bei europäischen Topklubs wie dem FC Liverpool und dem FC Barcelona lässt Suárez seine Karriere aktuell in den USA ausklingen. Mit 22 Toren und zehn Vorlagen hat der ehemalige Weltklasse-Stürmer großen Anteil am Supporters’ Shield-Sieg seiner Mannschaft, zudem darf er - im Falle einer Verlängerung - im kommenden Jahr mit Miami an der FIFA Klub-WM teilnehmen.