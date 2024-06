Juve: McKennie als Tauschobjekt?

Juventus Turin ist an einer Verpflichtung von Douglas Luiz interessiert. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass Aston Villa den 26-Jährigen aufgrund der Financial-Fairplay-Regel abgeben will. Die Bianconeri visieren ein Tauschgeschäft mit dem Ex-Schalker Weston McKennie an, der zuletzt nur noch sporadisch zu Kurzeinsätzen kam.

Ein erster Austausch der Vereinsoffiziellen hat dem Blatt zufolge bereits stattgefunden und der Kontakt sei seitdem nicht abgebrochen. Aston Villa ließ zuletzt jedoch verlauten, dass die von Juve geforderte Ablöse von 25 Millionen Euro für McKennie zu hoch sei.