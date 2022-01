M'gladbach: Neuer Stürmer im Anflug

Borussia Mönchengladbach wird in Kürze auf dem Wintertransfermarkt zuschlagen. Wie ‚Bild‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, stehen die Fohlen vor der Verpflichtung von Semir Telalovic vom FV Illertissen. Laut der Tageszeitung unterschreibt der 22-jährige Stürmer noch heute, laut dem Pay-TV-Sender für zweieinhalb Jahre. Als Ablöse werden rund 50.000 Euro fällig.

In der Regionalliga Bayern konnte Telalovic in dieser Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. 14 Tore und vier Assists stehen nach 23 Spielen zu Buche. In Gladbach soll er den Rest der Saison mit der zweiten Mannschaft absolvieren und im Sommer zu den Profis hochgezogen werden.