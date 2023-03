Blinddarm-Operation bei Foden

Phil Foden musste kurzfristig von der englischen Nationalmannschaft abreisen. Wie Manchester City bestätigt, unterzog sich der offensive Mittelfeldspieler einer Blinddarmoperation in London. Der 22-jährige Linksfuß wird den Citizens vorerst fehlen und nun seine Reha beginnen.

Voraussichtlich wird Foden Trainer Pep Guardiola am 11. April in der Champions League gegen den FC Bayern aber wieder zur Verfügung stehen. Wie lange Foden aber genau ausfällt, steht aktuell noch nicht fest. City bestätigte seinen Ausfall bisher nur für die Partie am kommenden Samstag (13:30 Uhr) gegen den FC Liverpool.

