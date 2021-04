Juve will Dybala loswerden | El Clàsico um den „kapitalen Triumph“

Starkes Ajax verliert gegen „Romagnificent“

Stark gespielt und doch verloren. So kann man das gestrige Europa League-Viertelfinalhinspiel aus Sicht von Ajax Amsterdam am besten beschreiben. Führte man zur Pause noch mit 1:0 gegen die AS Rom, leitete ein verschossener Elfmeter von Ajax-Stürmer Dusan Tadic (32) die Wende ein. Denn keine fünf Minuten später erzielte Lorenzo Pellegrini (24) den 1:1-Ausgleich nach einem groben Torwartpatzer. Obwohl die Niederländer in der Folge deutlich mehr vom Spiel hatten, mussten sie in der 87. Minute sogar noch das zweite Gegentor schlucken. „Ein Szenario, das wehtut“ findet die ‚AD Sportwereld‘. Jubel jedoch auf der anderen Seite: „Romagnificent“ lautet die Schlagzeile der heutigen Ausgabe des ‚Corriere dello Sport‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dybala auf Juves Verkaufsliste ganz oben

Das Tischtuch zwischen Paulo Dybala und Juventus Turin scheint endgültig zerschnitten. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist die Spannung auf dem „Höhepunkt“. „Die Fackel brennt“, so die italienische Sportzeitung. Der 27-Jährige befindet sich dem Bericht zufolge ganz oben auf der Verkaufsliste der Alten Dame. Da der Vertrag des Argentiniers 2022 ausläuft, bietet sich im Sommer letztmalig die Möglichkeit, eine angemessene Summe für den Edeltechniker einzufahren. Auf eine Verlängerung deutet momentan wenig hin.

Benzema und Messi im Kampf um den „kapitalen Triumph“

„Es ist angerichtet“, titelt die ‚as‘, im Hintergrund ein Abbild von Karim Benzema und Lionel Messi. Ganz Spanien ist heiß auf den letzten, richtungsweisende „El Clásico“ der Saison. Am Samstagabend um 21 Uhr treffen die beiden Erzrivalen aufeinander. Ein Sieg ist Pflicht, möchte man im Meisterschaftsrennen nicht eine empfindliche Niederlage einstecken. Den Sieger erwartet „ein kapitaler Triumph“, schreibt auch die ‚Mundo Deportivo‘. Für die ‚Marca‘ kommt es ebenfalls auf die Tagesform der beiden Topstars Karim Benzema und Lionel Messi an. Beide, da ist sich die Sportzeitung sicher, gehen „mit dem Ziel des Titels in diesen Clásico“.