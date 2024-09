Medien: Spaniens La Liga droht ein Trainer-Streik

In Spanien könnte sich Historisches ereignen. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge droht La Liga ein Trainerstreik. Mehrere Übungsleiter sollen diesen drastischen Schritt auf der heute tagenden Jahreshauptversammlung der spanischen Fußballtrainer empfohlen haben. Der Anlass: ausbleibende Gehaltszahlungen.

Konkrete Auslöser seien die Fälle Quique Setién und Álvaro Cervera. Erstgenannter trainierte den FC Villarreal von Oktober 2022 bis September 2023, Letzterer im gleichen Zeitraum den aktuellen Zweitligisten FC Oviedo. Es heißt, beide Trainer warten nach wie vor auf offene Gehälter.

Die beiden Fälle, so berichtet die ‚Marca‘, rufen Besorgnis und Verärgerung in der spanischen Trainerzunft hervor. Am morgigen Mittwoch soll es zu einer wegweisenden Sitzung von Trainer- und La Liga-Vertretern kommen. Bleibt diese ohne zufriedenstellendes Ergebnis, könnte sich der erste Trainerstreik in der Geschichte des spanischen Profifußballs ereignen.