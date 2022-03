Oyarzabal mit Kreuzbandriss

Mikel Oyarzabal wird Real Sociedad für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der Klub aus San Sebastian mitteilt, riss sich der Kapitän das vordere Kreuzband im linken Knie. In den kommenden Wochen steht eine Operation auf dem Plan.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie lange der 24-Jährige ausfällt, ist derzeit noch nicht bekannt. In der laufenden Spielzeit kam Oyarzabal wettbewerbsübergreifend bereits 33 Mal zum Einsatz. Dabei stehen 15 Treffer und vier Assists für den Leistungsträger zu Buche. Die WM in Katar ist für den spanischen Nationalspieler durch die Verletzung ebenfalls in Gefahr.